Талибы не хотят восстанавливать пост президента или другого единоличного лидера. Однако готовы предложить министерские посты некоторым членам предыдущего правительства, чтобы выглядеть "максимально инклюзивными".

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"Талибан" хочет создать совет в Афганистане

Издание Foreign Policy пишет, что тремя наиболее влиятельными людьми в Раде станут:

лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар;

глава военной комиссии талибов и сын основателя движения муллы Омара Мухаммед Якуб;

член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль Аль-Рахман Хаккани.

Кроме этого, талибы хотят видеть в составе совета Ахмада Масуда.

Его отец был знаменитым афганским полевым командиром Ахмад-Шахом Масудом, возглавлявшим силы сопротивления "Талибана" в провинции Панджшер.

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