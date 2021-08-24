Талибы не хотят восстанавливать пост президента или другого единоличного лидера. Однако готовы предложить министерские посты некоторым членам предыдущего правительства, чтобы выглядеть "максимально инклюзивными".
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"Талибан" хочет создать совет в Афганистане
Издание Foreign Policy пишет, что тремя наиболее влиятельными людьми в Раде станут:
- лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар;
- глава военной комиссии талибов и сын основателя движения муллы Омара Мухаммед Якуб;
- член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль Аль-Рахман Хаккани.
Кроме этого, талибы хотят видеть в составе совета Ахмада Масуда.
- Его отец был знаменитым афганским полевым командиром Ахмад-Шахом Масудом, возглавлявшим силы сопротивления "Талибана" в провинции Панджшер.
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Ситуация в Афганистане: что известно
- Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Президент США планировал это сделать до 11 сентября 2021 года.
- После этого талибы начали захватывать города в стране. По состоянию на 15 августа, они зашли в столицу Кабул и заявили, что война закончилась.
- Сын легендарного героя Афганистана Ахмад Масуд объявил войну талибам. Он находится в провинции Панджшер – единственной, которую не контролируют талибы.