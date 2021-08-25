В США говорили, что эвакуация будет происходить до самого конца. Последними из Афганистана вывезут военных.
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В сети опубликовали видео, на котором видно сотни людей, которые стоят возле забора аэропорта. Они в камеру показывают свои документы в надежде выбраться из Афганистана. Стоят люди в воде, где плавает множество мусора.
Смотрите видео из аэропорта Кабула:
Талибы не пускают людей в аэропорт
Боевики установили КПП возле въездов в аэропорт. Они пропускают только:
- граждан стран НАТО,
- афганцев, которые уже имеют визу или приглашение от власти западных стран.
Такие действия талибы мотивировали тем, что возле аэропорта собралось очень много людей.
Что известно об эвакуации афганцев
- По состоянию на 23 августа США вывезли из Кабула 30 тысяч человек. Среди них 8 тысяч американцев, а остальные – афганцы из уязвимых групп. Штаты принимают беженцев на 2 военных базы.
- 65 пассажиров украинского рейса из Афганистана попросили нашу страну о статусе беженца.
- Среди эвакуированных в Германию было 3 преступников. Их уже ранее депортировали из страны из-за изнасилования и торговли наркотиками.
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