Цивилизованный мир в кратчайшие сроки начал эвакуировать своих людей из зоны опасности. В то же время тысячи афганцев также пытались бежать и спастись.

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Талибы не пропускают афганцев

Однако уже через 10 дней после начала эвакуации талибы прекратили пропускать граждан Афганистана в аэропорт Кабула. Как пишет Al Jazeera, "за ночь ситуация полностью изменилась".

  • Боевики установили КПП в 5 километрах от северного въезда в аэропорт и пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, которые уже имеют визу или приглашение от властей западных стран.
  • Такой же контрольно-пропускной пункт действует и на другом направлении, ведущем к аэропорту.

Многие граждане Афганистана не могут попасть на аэродром, и в Кабуле у людей начинается паника.

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