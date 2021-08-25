Цивилизованный мир в кратчайшие сроки начал эвакуировать своих людей из зоны опасности. В то же время тысячи афганцев также пытались бежать и спастись.

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Талибы не пропускают афганцев

Однако уже через 10 дней после начала эвакуации талибы прекратили пропускать граждан Афганистана в аэропорт Кабула. Как пишет Al Jazeera, "за ночь ситуация полностью изменилась".

Боевики установили КПП в 5 километрах от северного въезда в аэропорт и пропускают либо граждан стран НАТО, либо афганцев, которые уже имеют визу или приглашение от властей западных стран.

Такой же контрольно-пропускной пункт действует и на другом направлении, ведущем к аэропорту.

Многие граждане Афганистана не могут попасть на аэродром, и в Кабуле у людей начинается паника.

Обратите внимание! Ранее "Талибан" предупреждал, что впредь не будет пропускать в аэропорт афганцев. Боевики мотивировали это тем, что на подступах к аэродрому и без того собралось очень много людей, которые надеются на эвакуацию за границу.

Ситуация в Афганистане: что известно

Боевики движения "Талибан" 15 августа взяли под контроль столицу Афганистана.

Президент страны отрекся от властей и вылетел в Таджикистан на самолете набитом деньгами.

Чтобы управлять государством талибы создали совет, в который должны войти 12 человек.

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