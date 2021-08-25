Цивілізований світ у найкоротші терміни почав евакуйовувати своїх людей зі зони небезпеки. Водночас тисячі афганців також намагалися втекти та врятуватися.

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Таліби не пропускають афганців

Однак вже через 10 днів після початку евакуації таліби припинили пропускати громадян Афганістану до аеропорту Кабула. Як пише Al Jazeera, "за ніч ситуація повністю змінилася".

  • Бойовики встановили КПП за 5 кілометрів від північного в'їзду до летовища та пропускають або громадян країн НАТО, або афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн.
  • Такий самий контрольно-пропускний пункт діє й на іншому напрямку, що веде до аеропорту.

Багато громадян Афганістану не можуть потрапити на летовище, і в Кабулі у людей починається паніка.

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