Цивілізований світ у найкоротші терміни почав евакуйовувати своїх людей зі зони небезпеки. Водночас тисячі афганців також намагалися втекти та врятуватися.

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Таліби не пропускають афганців

Однак вже через 10 днів після початку евакуації таліби припинили пропускати громадян Афганістану до аеропорту Кабула. Як пише Al Jazeera, "за ніч ситуація повністю змінилася".

Бойовики встановили КПП за 5 кілометрів від північного в'їзду до летовища та пропускають або громадян країн НАТО, або афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн.

Такий самий контрольно-пропускний пункт діє й на іншому напрямку, що веде до аеропорту.

Багато громадян Афганістану не можуть потрапити на летовище, і в Кабулі у людей починається паніка.

Зверніть увагу! Раніше "Талібан" попереджав, що надалі не пропускатиме до аеропорту афганців. Бойовики мотивували це тим, що на підступах до летовища й без того зібралося дуже багато людей, які сподіваються на евакуацію за кордон.

Ситуація в Афганістані: що відомо

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану.

Президент країни зрікся влади та вилетів до Таджикистану набитим грішми літаком.

Щоб керувати державою таліби створили раду, до якої мають ввійти 12 осіб.

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