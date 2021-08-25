Тих, хто ж намагатиметься взяти із собою валюту, чекає покарання. Про це у твітері повідомив офіційний представник "Талібану" Забіхула Муджахід.

Тим часом Ексвіцепрезидент Афганістану звинуватив талібів у викраденні літніх людей та дітей

Заборона вивозити з Афганістану долари

Він зазначив, що вивезення доларів з Афганістану заборонено як авіацією, так і наземним транспортом. У людей будуть конфісковані їхні цінності, а порушників "чекатиме правосуддя".

Вочевидь, ситуація пов'язана з тим, що міжнародні валютні організації відмовляються від співпраці з талібами, а США закрив доступ до резервів, розміщених на своїй території.

Зупинка траншів від Всесвітнього банку і МВФ