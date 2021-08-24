В то же время другие страны должны прекратить "поощрять" афганцев выезжать. С таким заявлением на телевидении выступил представитель талибов Забихулла Моджахед.

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Талибы перекрыли дорогу в аэропорт

Контроль над дорогой, ведущей к северным воротам аэропорта, от 15 августа был распределен между талибами и иностранными военными. Это преимущественно остальные члены подразделений разведывательной службы, которую поддерживает ЦРУ, и войска, охранявшие ворота входа в аэропорт.

Al Jazeera сообщает, что "Талибан" заблокировал людям доступ в аэропорт, стрелял в воздух и использовал дубинки, чтобы разогнать афганцев.

Впрочем, толпа афганцев в аэропорту не уменьшается: люди все еще надеются бежать из страны.

Эвакуацию прекратят 31 августа

Когда талибы пришли к власти, то договорились с США, что они смогут эвакуировать своих граждан. Конечный срок этого процесса назначили 31 августа. Сейчас представитель боевиков заявил, что дата окончательная и ее не будут переносить.

Напомним, что "Талибан" пригрозил последствиями в случае, если военные США не покинут территорию Афганистана до 31 августа. Талибы сообщили, что это – "красная линия".

Между тем США требовали продления срока, поскольку не успевают с темпами эвакуации.

На брифинге для прессы Забихулла Моджахед также сказал, что женщинам пока ради их безопасности стоит оставаться дома.

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