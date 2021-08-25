Госпогранслужба обеспечила надлежащее оформление всех прибывших в пункте пропуска. Как рассказал СМИ представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, 65 человек подали заявления о получении статуса беженца в Украине.
Кстати Россия заявила, что эвакуирует из Афганистана граждан Украины
Статус беженца для граждан Афганистана
В целом этими тремя рейсами в Украину прилетели более 250 человек, среди которых более 50 – граждане Украины. Подавляющее большинство – это иностранцы, в том числе граждане Афганистана. Среди них были и члены семей граждан Украины, а также журналисты и общественные деятели.
Их (граждан Афганистана – 24 канал) вместе с другими гражданами, которые нуждались в дальнейшей помощи от Украины, передали представителям Государственной миграционной службы, которые в дальнейшем ими и занимаются,
– рассказал Демченко.
Демченко добавил, что другая часть граждан Афганистана покинула Украину, приобретя билеты в разные страны мира.
Эвакуация украинцев из Кабула: коротко
- Первая эвакуация украинцев состоялась на следующий же день после захвата власти талибами – 16 августа. Тогда украинский самолет забрал 80 человек. Украинцев на борту было только 8.
- 22 августа эвакуировали 83 человека, из которых – 31 украинец.
- Поздно вечером 23 августа эвакуировали 98 человек, из которых 79 – украинцы и их семьи.
- Этот самолет стал последним рейсом, вылетевшим из аэропорта перед его закрытием талибами.
- Сейчас в Кабуле остаются еще около 50 граждан Украины, которые выразили желание вернуться в Украину.