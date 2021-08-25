Держприкордонслужба забезпечила належне оформлення всіх прибулих у пункті пропуску. Як розповів ЗМІ речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, 65 людей подали заяви про отримання статусу біженця в Україні.

До речі Росія заявила, що евакуює з Афганістану громадян України

Статус біженця для громадян Афганістану

Загалом цими трьома рейсами в Україну прилетіли понад 250 пасажирів, серед яких понад 50 – громадян України. Переважна більшість – це іноземці, зокрема громадяни Афганістану. Серед них були і члени сімей громадян України, а також журналісти і громадські діячі.

Їх (громадян Афганістану – 24 канал) разом з іншими громадянами, які потребували подальшої допомоги від України, передали представникам Державної міграційної служби, які в подальшому ними і займаються,

– розповів Демченко.

Демченко додав, що інша частина громадян Афганістану залишила Україну, придбавши квитки до різних країн світу.

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