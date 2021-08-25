Держприкордонслужба забезпечила належне оформлення всіх прибулих у пункті пропуску. Як розповів ЗМІ речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, 65 людей подали заяви про отримання статусу біженця в Україні.
До речі Росія заявила, що евакуює з Афганістану громадян України
Статус біженця для громадян Афганістану
Загалом цими трьома рейсами в Україну прилетіли понад 250 пасажирів, серед яких понад 50 – громадян України. Переважна більшість – це іноземці, зокрема громадяни Афганістану. Серед них були і члени сімей громадян України, а також журналісти і громадські діячі.
Їх (громадян Афганістану – 24 канал) разом з іншими громадянами, які потребували подальшої допомоги від України, передали представникам Державної міграційної служби, які в подальшому ними і займаються,
– розповів Демченко.
Демченко додав, що інша частина громадян Афганістану залишила Україну, придбавши квитки до різних країн світу.
Евакуація українців з Кабула: коротко
- Перша евакуація українців відбулася наступного ж дня після захоплення влади талібами – 16 серпня. Тоді український літак забрав 80 людей. Українців на борту було лише 8.
- 22 серпня евакуювали 83 людини, з яких – 31 українець.
- Пізно ввечері 23 серпня евакуювали 98 осіб, з яких 79 – українці та їхні родини.
- Цей літак став останнім рейсом, що вилетів з аеропорту перед його закриттям талібами.
- Наразі в Кабулі лишаються ще близько 50 громадян України, які висловили бажання повернутися в Україну.