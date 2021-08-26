Людям, які вже перебувають в аеропорту, рекомендують знайти безпечне місце. Охочим виїхати з Афганістану радять чекати рекомендацій своїх урядів.

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Загроза терактів – постійна та висока

Підтвердила загрозливу ситуацію очільниця МЗС Австралії Маріз Пейн. Вона наголосила, що загроза теракту – постійна і висока.

Американське посольство також радить своїм громадянам утриматись від поїздки в аеропорт, а тим що вже приїхали – краще покинути небезпечну територію.

Близько 10 тисяч людей чекають на евакуацію

Зазначимо, що країну, яку взяли під контроль таліби, уже покинули 82 тисячі людей. У Пентагоні кажуть, що близько 10 тисяч людей чекають на евакуацію з Кабула американськими літаками. Ще частина – досі не можуть дістатись аеропорту.

Зверніть увагу! На в'їзді в аеропорт таліби встановили пункти пропуску. На територію летовища впускають лише громадян країн НАТО та афганців, що мають візи або запрошення від інших країн.



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