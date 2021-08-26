Людям, які вже перебувають в аеропорту, рекомендують знайти безпечне місце. Охочим виїхати з Афганістану радять чекати рекомендацій своїх урядів.
До теми Дедлайну немає, – Блінкен анонсував продовження евакуації людей з Кабула після 31 серпня
Загроза терактів – постійна та висока
Підтвердила загрозливу ситуацію очільниця МЗС Австралії Маріз Пейн. Вона наголосила, що загроза теракту – постійна і висока.
Американське посольство також радить своїм громадянам утриматись від поїздки в аеропорт, а тим що вже приїхали – краще покинути небезпечну територію.
Близько 10 тисяч людей чекають на евакуацію
Зазначимо, що країну, яку взяли під контроль таліби, уже покинули 82 тисячі людей. У Пентагоні кажуть, що близько 10 тисяч людей чекають на евакуацію з Кабула американськими літаками. Ще частина – досі не можуть дістатись аеропорту.
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Що відбувається зараз в Афганістані
- Таліби взяли контроль над країною 15 серпня.
- Єдина провінція, що не підкорилась поки бойовикам, це – Панджшер.
- Таліби оголосили про утворення "Ісламського емірату Афганістан".
- Нещодавно вони заборонили виходити з дому афганським жінкам – це начебто тимчасове рішення.
- В ООН прогнозують в країні гуманітарну катастрофу та голод.