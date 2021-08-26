У цьому запевнив державний секретар США Ентоні Блінкен. Утім – США дійсно мають намір завершити місію в Афганістані до 31 серпня.

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Блінкен: Евакуацію з Кабула продовжать

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Тоні Блінкен на брифінгу 25 серпня заявив, що американська місія в Афганістані за планом завершиться 31 серпня. А проте чиновники продовжать допомагати охочим виїжджати з Кабула й після цієї дати.

Хочу бути абсолютно зрозумілим: у нашій роботі немає дедлайну щодо допомоги будь-яким громадянам США, які ще залишилися (в Афганістані – 24 канал) і хочуть виїхати, а також і багатьом афганцям, які стояли поруч з нами багато років, і теж хочуть виїхати, але поки не змогли цього зробити. Ми докладатимемо зусиль щодня і після 31 серпня,

– запевнив Блінкен.

Він додав, що таліби взяли на себе публічні та приватні зобов'язання гарантувати безпечний прохід в аеропорт для американців та афганців групи ризику, які хочуть покинути Афганістан.

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Щодо продовження роботи представників США в Афганістані після 31 серпня Блінкен уточнив:

"Ми розробляємо детальні плани того, як зможемо надалі надавати консульську підтримку та полегшувати виїзд тим, хто ще хоче виїхати. Ми зробимо все можливе, щоб їхні очікування виправдалися".