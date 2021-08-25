Як таліби пояснили заборону

Жінки мають залишатися вдома, поки для них не створять безпечних умов на вулиці. Мовляв, все через загрозу бойовиків.

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Це дуже тимчасова процедура,

– сказав представник "Талібану" Забіхулла Муджахід.

Що відомо про ставлення "Талібану" до жінок

Коли таліби вперше були при владі, то грубо порушували права жінок. Вони забороняли їм сміятися, носити будь-який одяг, крім бурки чи паранджі, їздити у громадському транспорті разом з чоловіками, ходити на роботу, лікуватися у медиків-чоловіків тощо.

У 2021 році бойовики заявили, що нібито не змушуватимуть жінок носити бурку, мовляв, достатньо були покрити головою хустину. Крім того, їм дозволили навчатися в університетах. Однак одразу після цього прямо посеред вулиці терористи застрелили жінку без паранджі.

Також відомо, що група талібів до смерті побила багатодітну матір. Все тому, що та відмовилася готувати їм їжу, адже просто не мала з чого.

Зверніть увагу! Таліби захопили Кабул 15 серпня. З того часу країни світу намагаються евакуювати своїх громадян з Афганістану. Так, Україна вже тричі вивозила наших громадян з захопленої країни.



Водночас 65 евакуйованих афганців попросили Україну надати їм статус біженця.

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