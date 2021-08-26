Людям, которые уже находятся в аэропорту, рекомендуют найти безопасное место. Желающим уехать из Афганистана советуют ждать рекомендаций своих правительств.

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Угроза терактов – постоянная и высокая

Подтвердила угрожающую ситуацию руководительница МИД Австралии Мариз Пэйн. Она подчеркнула, что угроза теракта – постоянная и высокая.

Американское посольство также советует своим гражданам воздержаться от поездки в аэропорт, а тем, кто уже приехал – лучше покинуть опасную территорию.

Около 10 тысяч человек ждут эвакуации

Отметим, что страну, которую взяли под контроль талибы, уже покинули 82 тысячи человек. В Пентагоне говорят, что около 10 тысяч человек ждут эвакуации из Кабула американскими самолетами. Еще часть – до сих пор не могут добраться до аэропорта.

Обратите внимание! На въезде в аэропорт талибы установили пункты пропуска. На территорию аэропорта впускают только граждан стран НАТО и афганцев, имеющих визы или приглашения от других стран.

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