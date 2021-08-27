Подробно о взрывах в Кабуле, количестве жертв среди афганцев и американцев, а также реакции мирового сообщества читайте в материале.

Последняя информация Взрывы в Кабуле: число жертв перевалило за 100, умер еще 1 военный США

Взрывы возле аэропорта Кабула

Первый взрыв произошел в результате того, что террорист-смертник подорвал себя у входа в аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. В момент взрыва он стоял у ворот к аэродрому, где тысячи афганцев и иностранных граждан стояли в очереди на эвакуацию из Афганистана.

Впоследствии еще один взрыв прогремел недалеко от отеля, расположенного возле аэропорта. Вероятно, его вызвал заминированный автомобиль.

Вблизи аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв / Фото AFP

Обратите внимание! СМИ также сообщали, что в Кабуле 26 августа могли произойти по меньшей мере 5 взрывов, однако пока эту информацию не подтвердили официально.

Видео с места инцидента

Местные жители, которые находились в километрах от аэропорта, показали в сети кадры, на которых виден мощный взрыв. Кроме этого, был слышен и сильный грохот, после чего поднялось облако дыма.

Жуткий взрыв в афганском аэропорту: смотрите видео

Жертвы и пострадавшие в результате взрывов

Сразу после каждого из инцидентов начали сообщать о жертвах и пострадавших – как со стороны Афганистана, так и США. По последним данным, число погибших в результате взрывов достигло 103: погибли 90 афганцев и 13 американских военных.

Ранения получили по меньшей мере 150 человек.

К слову, такие потери армия США не несли за все 20 лет операции в Афганистане.

Важно! В Министерстве иностранных дел отметили, что украинцы не пострадали в результате терактов в Кабуле. По крайней мере такой информации дипломаты не получали.

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"Исламское государство" взяло ответственность за теракт

Террористы "Исламского государства" в сети заявили, что причастны к взрыву и стрельбе вблизи аэропорта Кабула. О том, что теракт совершили террористы ИГИЛ, ранее писало издание Politico. Там ссылались на источники в Белом доме и утверждали, что один из взрывов произошел из-за боевика-смертника.

В то же время Sky News уточнили, что за жутким нападением стоит "Исламское государство – провинция Хорасан" (их также называют ИГИЛ-К), что является самопровозглашенным "филиалом" террористов. Свое заявление о теракте боевики проиллюстрировали фотографией террориста-смертника, на нем – пояс со взрывчаткой. Связана ли группировка со вторым взрывом – пока неизвестно.

Реакция Байдена

Израильский журналист Барак Равид написал, что Джо Байден отложил встречу с премьером Израиля Нафтали Бенет, потому что проводит консультации по Афганистану. В то же время издание АР уточнило, что переговоры Байден отложил на неопределенное время.

Впоследствии американский лидер на брифинге обратился к народу.

Атаки террористов в Кабуле унесли жизни американских военных и гражданских людей. Ситуация все еще тяжелая. У меня и Джил болит сердце за наших героев,

– сказал он.

Глава Белого дома много говорил о соболезнованиях семьям погибших и о более 100 тысячах эвакуированных американцев и союзников. И, наконец, обратился непосредственно к тем, кто стоит за терактами в Афганистане. Он пообещал не простить виновным содеянного, найти их и наказать.

Международное сообщество об инциденте

Издание The Guardian сообщило, что премьер-министр Британии Борис Джонсон после взрывов в Кабуле созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета.

Сам Джонсон в твиттере подчеркнул, что осуждает "варварский теракт в Кабуле, во время которого погибли афганцы и военнослужащие США". Он также заверил, что Великобритания продолжает прилагать усилия для эвакуации людей.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг также осудил теракт в Афганистане и добавил, что "приоритетом остается скорейшая эвакуация как можно большего количества людей в безопасное место".

Владимир Зеленский выразил глубокие соболезнования народам США и Афганистана. Украинский президент заверил, что терроризм должен осуждаться всеми сторонами в Афганистане. Также добавил, что совместно с партнерами нужно активнее работать для вывоза из страны тех, кто нуждается в помощи.

Справка. В течение последних дней в ряде стран заявляли, что террористическая угроза в Кабуле стала еще больше и конкретнее. Ситуацию в стране признавали максимально опасной.