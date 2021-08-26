Издание Politico, ссылаясь на источники в администрации США, сообщает, что первый взрыв совершил смертник, который принадлежал к террористической организации "Исламское государство".

Читайте также В районе аэропорта Кабула прогремел мощный взрыв: первые фото и видео

Боевик ИГИЛ в жилете смертника был виновником первого взрыва около 17:00 по местному времени,

– пишут журналисты.

Еще один взрыв в Кабуле

Впоследствии неподалеку, примерно в 300 метрах от места первого инцидента, прогремел второй мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек и еще десятки пострадали.

Вполне вероятно, что к этому инциденту также причастны террористы организации "Исламское государство".

Стоит отметить, что два взрыва произошли вблизи аэропорта Кабула. Там сейчас собралось большое количество иностранцев и афганцев, которые хотят покинуть страну. Вылететь самолетом – единственная возможность спастись.

Обратите внимание! Боевики движения "Талибан" 15 августа захватили афганскую столицу Кабул и установили свою власть в государстве. Они выступили с требованием, что все иностранные граждане должны до 31 августа покинуть Афганистан.

Цивилизованные государства, в том числе и Украина, начали масштабную эвакуацию своих людей из зоны опасности.

Талибы не впускают людей в аэропорт

Боевики установили КПП возле въездов в аэропорт. Талибы пропускают лишь:

граждан стран НАТО,

афганцев, которые уже имеют визу или приглашение от властей западных стран.

Такие действия они мотивировали тем, что возле аэропорта собралось очень много людей.

Заметьте В МИД сказали, пострадали ли украинцы при взрыве в Кабуле