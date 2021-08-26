Издание Politico, ссылаясь на источники в администрации США, сообщает, что первый взрыв совершил смертник, который принадлежал к террористической организации "Исламское государство".
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Боевик ИГИЛ в жилете смертника был виновником первого взрыва около 17:00 по местному времени,
– пишут журналисты.
Еще один взрыв в Кабуле
Впоследствии неподалеку, примерно в 300 метрах от места первого инцидента, прогремел второй мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек и еще десятки пострадали.
- Вполне вероятно, что к этому инциденту также причастны террористы организации "Исламское государство".
Стоит отметить, что два взрыва произошли вблизи аэропорта Кабула. Там сейчас собралось большое количество иностранцев и афганцев, которые хотят покинуть страну. Вылететь самолетом – единственная возможность спастись.
Талибы не впускают людей в аэропорт
Боевики установили КПП возле въездов в аэропорт. Талибы пропускают лишь:
- граждан стран НАТО,
- афганцев, которые уже имеют визу или приглашение от властей западных стран.
Такие действия они мотивировали тем, что возле аэропорта собралось очень много людей.
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