Афганский переводчик корпуса морской пехоты США сообщил, что на улицах города наткнулся на раненую девочку. К сожалению, ее спасти не удалось – ребенок умер.

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Много людей пострадало. И я наткнулся на маленькую девочку, которой было пять лет, и она умерла прямо на моих руках,

– сказал переводчик.

Он также отметил, что на данный момент у него в автомобиле находились несколько пострадавших в результате двух взрывов, этих людей необходимо было доставить в местные больницы.

Взрывы возле аэропорта Кабула: что известно

Боевики движения "Талибан" заявили, что будут пропускать на территорию аэропорта Кабула только иностранцев. Афганцев – не пропускают.

В четверг, 26 августа, сообщили, что на аэродроме могут совершить теракт. Это предупреждение озвучили в Минобороны Великобритании.

Через несколько часов возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва. По предварительным данным, инциденты произошли из-за террористов-смертников.

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