Афганський перекладач корпусу морської піхоти США повідомив, що на вулицях натрапив на поранену дівчинку. На жаль, її врятувати не вдалося – дитина померла.
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Багато людей постраждало. І я натрапив на маленьку дівчинку, якій було п'ять років, і вона померла прямо на моїх руках,
– сказав перекладач.
Він також зазначив, що на цей момент у нього в автомобілі перебували декілька постраждалих унаслідок вибухів. Цих людей необхідно було доправити до лікарень.
Вибухи поблизу аеропорту Кабула: що відомо
- Бойовики руху "Талібан" заявили, що пропускатимуть на територію аеропорту Кабула тільки іноземців. Афганців – не пропускають.
- У четвер, 26 серпня, повідомили, що на летовищі можуть здійснити теракт. Це попередження озвучили у Міноборони Великої Британії.
- Через декілька годин біля аеропорту Кабула прогриміли два вибухи. За попередніми даними, інциденти сталися через терористів-смертників.
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