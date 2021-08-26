У хірургічному центрі Кабула повідомили, що після вибухів до них надійшло 60 поранених. Водночас очевидці стверджують, що кількість постраждалих перевищує 150.
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Вибух побачили здалека
Місцеві мешканці, які перебували за кілометри від аеропорту, показали у мережі кадри, на яких видно потужний вибух. Крім цього, було чути й сильний гуркіт, після цього здійнялася хмара диму.
Моторошний вибух в афганському аеропорту: дивіться відео
В аеропорту Кабула прогриміли вибухи: що відомо
- 26 серпня в аеропорту поблизу афганської столиці прогриміло одразу 2 вибухи: біля одного із входів у термінал та поблизу готелю Baron.
- В американському Пентагоні вже підтвердили, що серед загиблих є американці. У Великій Британії заявили, що їхні військові не постраждали.
- Як повідомили у МЗС, інформації про те, що постраждали українців, не надходило. Посольству України в Таджикистані доручили тримати ситуацію "на контролі".
- Джерела в адміністрації президента США розповіли журналістам Politico, що перший вибух скоїв терорист-смертник з "Ісламської державами".