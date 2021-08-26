Також допомагати можуть і надалі. Про це заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

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Туреччина може продовжити контролювати аеропорт

За його словами, контролювати аеропорт Туреччина може і надалі, якщо буде досягнута відповідна домовленість.

"Після відходу наших військ ми могли б продовжити це оперативне завдання в аеропорту. Якщо узгодимо і досягнемо домовленість у цьому напрямку, то продовжимо надавати цю послугу там", – сказав Калин.

Таліби не мають потенціалу задля гарантії безпеки аеропорту

Для нового "уряду" країни, як вважає прессекретар президента, пропозиція держави буде досить корисною. Адже талібам необхідне визнання на міжнародному рівні.

Щоб отримати визнання на міжнародному рівні, новий афганський уряд повинен забезпечити безпеку повітряної гавані і її нормальне функціонування,

– відзначив Калин.

Він наголосив, що в "Талібану" немає можливості гарантувати безпеку аеропорту, адже в так званої "нової влади" відсутній необхідний потенціал.

Ситуація в аеропорту Кабула: коротко

Ситуація в аеропорту Кабула залишається напруженою.

Тисячі людей, які раніше співпрацювали з іноземцями, намагаються покинути Афганістан разом з сім'ями після того, як Талібан взяв повний контроль над країною.

Вони побоюються репресій з боку талібів через свої зв'язки з іноземцями.

Канада відмовилась евакуювати своїх громадян

Як пише видання The Washington Post, Канада більше не евакуюватиме громадян з Афганістану. Виконуючий обов'язки начальника штабу оборони країни генерал Уейн Ейр заявив, що останній літак з людьми вже виїхав.

Він заявив, що країни-союзники повинні виїхати, перш ніж американці зможуть завершити свою місію. А також – наголосив на важкій ситуації в аеропорті Кабула.

Ми залишалися в Афганістані якнайдовше. Ми були одними з останніх, хто припинив операції з евакуації,

– наголосив Ейр.

Він додав, що країна справді хотіла продовжити евакуацію з Афганістану всіх, хто цього потребує. Але через погіршення ситуації наразі це неможливо.

Відзначимо! Канадські військові рейси евакуювали приблизно 3 700 людей.

Що відомо про евакуацію з Афганістану