Таку заяву зробила глава Міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер. За її словами, є конкретний ризик нападу бойовиків Ісламської держави в кабульському аеропорту.

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Така ситуація все більше перешкоджає евакуації.

МЗС порадило жителям Кабула більше не приїжджати в аеропорт самостійно,

– сказав міністерка.

Крамп-Карренбауер визнала, що це ще більше обмежує шанси для евакуації. Однак до інших дій наразі вдатися не можуть.

Довідка. У Франції заявили, що зупинять евакуацію з аеропорту Кабула вже 27 серпня.

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