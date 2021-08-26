Таку заяву зробила глава Міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер. За її словами, є конкретний ризик нападу бойовиків Ісламської держави в кабульському аеропорту.
До теми Теракт в аеропорту Кабула може статися найближчим часом, – Міноборони Британії
Така ситуація все більше перешкоджає евакуації.
МЗС порадило жителям Кабула більше не приїжджати в аеропорт самостійно,
– сказав міністерка.
Крамп-Карренбауер визнала, що це ще більше обмежує шанси для евакуації. Однак до інших дій наразі вдатися не можуть.
Загроза теракту у Кабулі: головне
- Про ймовірний теракт заговорили також у США, Австралії та Великій Британії.
- Посольства звернулися до своїх громадян з вимогою не прибувати на територію летовища через загрозу.
- Українське Міністерство закордонних справ запевнило, що евакуацію українців не припинять. наголосили: загроза теракту – постійна і висока.
- Важливо додати, що таліби при в'їзді до аеропорту встановили пункти пропуску. Тепер потрапити туди можуть тільки громадяни країн-учасниць НАТО. Також таку можливість мають афганці з візами або запрошеннями від інших країн.