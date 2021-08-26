Такое заявление сделала глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер. По ее словам, есть конкретный риск нападения боевиков Исламского государства в кабульском аэропорту.

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Такая ситуация все больше препятствует эвакуации.

МИД посоветовал жителям Кабула больше не приезжать в аэропорт самостоятельно,

– сказал министр.

Крамп-Карренбауэр признала, что это еще больше ограничивает шансы для эвакуации. Однако к другим действиям пока прибегнуть не могут.

Справка. Во Франции заявили, что остановят эвакуацию из аэропорта Кабула уже 27 августа.

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