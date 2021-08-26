Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям всех погибших. Об этом он написал в твиттере.

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Владимир Зеленский отреагировал на взрывы в Кабуле

Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым,

– написал президент.

Зеленский заверил, что терроризм должен осуждаться всеми сторонами в Афганистане. Также добавил: "Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи".

Кстати, в украинском МИД заверили, что украинцев среди пострадавших нет. Представитель МИД Олег Николенко рассказал, что "у нас нет информации о том, что могли пострадать граждане Украины".

Несмотря на напряженную ситуацию, Николенко отметил, что в ведомстве продолжают анализировать ситуацию, готовить различные варианты эвакуации.

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