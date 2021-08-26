Володимир Зеленський висловив співчуття родинам усіх загиблих. Про це він написав у твітері.

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Володимир Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі

Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим,

– написав президент.

Зеленський запевнив, що тероризм має засуджуватись усіма сторонами в Афганістані. Також додав: "Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги".

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