Володимир Зеленський висловив співчуття родинам усіх загиблих. Про це він написав у твітері.
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Володимир Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі
Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим,
– написав президент.
Зеленський запевнив, що тероризм має засуджуватись усіма сторонами в Афганістані. Також додав: "Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги".
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