Таку інформацію в ефірі телеканалу Fox News повідомили американські чиновники. Вони уточнили, що біля аеропорту Кабула загинули морські піхотинці та солдати зі США.

Читайте також На руках у перекладача: під час теракту в Кабулі загинула 5-річна дівчинка​

Кількість жертв може зрости

У розмові з кореспонденткою у Пентагоні Дженніфер Гріффін посадовці заявили, що число жертв серед військових США, ймовірно, зростатиме. Також в офіційному повідомленні зазначили, що в результаті вибуху поранені десятки американців. При цьому, точну кількість наразі не називали.

Що кажуть у Пентагоні

Раніше у Міністерстві оборони США підтвердили інформацію про вибух біля одного з входів у термінал аеропорту, а також поблизу готею Baron. Cаме там американці збиралися для порятунку й евакуації. Однак, подробиці пообіцяли оприлюдинити згодом. Держсекретар Ентоні Блінкен напередодні заявив, що в Афганістані все ще можуть перебувати до 1 500 громадян країни.

Новина доповнюється...