ЗМІ пишуть, що теракти забрали понад 40 життів. Водночас очевидці розповідають, що бачили щонайменше 150 поранених, яких доправили до лікарень.
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Пентагон підтвердив загибель американців
У міністерстві оборони США повідомили, що внаслідок двох вибухів поблизу аеропорту Кабула загинули американські громадяни.
- Втім, точної кількості жертв у Пентагоні наразі не назвали.
Вибухи поблизу аеропорту Кабула: що відомо
- Бойовики руху "Талібан" заявили, що пропускатимуть на територію аеропорту Кабула тільки іноземців. Афганців – не пропускають.
- У четвер, 26 серпня, повідомили, що на летовищі можуть здійснити теракт. Це попередження озвучили у Міноборони Великої Британії.
- Через декілька годин біля аеропорту Кабула прогриміли два вибухи. За попередніми даними, інциденти сталися через терористів-смертників.
Детальніше Кривавий теракт у Кабулі скоїли терористи "Ісламської держави", – ЗМІ