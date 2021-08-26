ЗМІ пишуть, що теракти забрали понад 40 життів. Водночас очевидці розповідають, що бачили щонайменше 150 поранених, яких доправили до лікарень.

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Пентагон підтвердив загибель американців

У міністерстві оборони США повідомили, що внаслідок двох вибухів поблизу аеропорту Кабула загинули американські громадяни.

Втім, точної кількості жертв у Пентагоні наразі не назвали.

Зверніть увагу! Речник МЗС України Олег Ніколенко в ефірі 24 каналу зауважив, що наразі у відомства немає інформації про постраждалих українців. Він тако додав, що Дмитро Кулеба доручив посольству України у Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв'язку із вибухами поблизу аеропорту Кабула.

Вибухи поблизу аеропорту Кабула: що відомо

Бойовики руху "Талібан" заявили, що пропускатимуть на територію аеропорту Кабула тільки іноземців. Афганців – не пропускають.

У четвер, 26 серпня, повідомили, що на летовищі можуть здійснити теракт. Це попередження озвучили у Міноборони Великої Британії.

Через декілька годин біля аеропорту Кабула прогриміли два вибухи. За попередніми даними, інциденти сталися через терористів-смертників.

Детальніше Кривавий теракт у Кабулі скоїли терористи "Ісламської держави", – ЗМІ