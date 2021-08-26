СМИ пишут, что теракты унесли более 40 жизней. В то же время очевидцы рассказывают, что видели по меньшей мере 150 раненых, которых доставили в больницы.

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Пентагон подтвердил гибель американцев

В министерстве обороны США сообщили, что в результате двух взрывов вблизи аэропорта Кабула погибли американские граждане.

Впрочем, точное количество жертв в Пентагоне пока не назвали.

Обратите внимание! Представитель МИД Украины Олег Николенко в эфире 24 канала отметил, что сейчас у ведомства нет информации о пострадавших украинцах. Он также добавил, что Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывами вблизи аэропорта Кабула.

Взрывы вблизи аэропорта Кабула: что известно

Боевики движения "Талибан" заявили, что будут пропускать на территорию аэропорта Кабула только иностранцев. Афганцев – не пропускают.

В четверг, 26 августа, сообщили, что в аэропорту могут осуществить теракт. Это предупреждение озвучили в Минобороны Великобритании.

Через несколько часов возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва. По предварительным данным, инциденты произошли из-за террористов-смертников.

Подробнее Кровавый теракт в Кабуле совершили террористы "Исламского государства", – СМИ