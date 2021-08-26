Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що вибух і справді прогримів. На щастя, українців серед постраждалих немає.

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Принаймні такої інформації у МЗС не надходило.

Так, ми знаємо, що відбувся вибух поблизу аеропорту у Кабулі. Наразі ми не маємо інформації про те, що могли постраждати громадяни України,

– заявив Ніколенко.

Чи продовжать евакуацію українців

Речник МЗС зазначив, що у відомстві продовжують аналізувати ситуацію, готувати різні варіанти евакуації.

"Ми враховуватимемо розвиток ситуації. Нараз ми працюємо за схемою, яка була до цього. Однак головне, що Україна не планує кидати своїх громадян напризволяще", – запевнив Ніколенко.

Він наголосив, що евакуацію продовжать і після 31 серпня, якщо в цьому буде необхідність.

Важливо! Таліби оголосили, що до 31 серпня має закінчитись евакуація усіх іноземців. Терористи вже закрили дорогу в аеропорт для афганців. Вони не дозволяють їм покидати країну.

На своїй сторінці у твітері Ніколенко повідомив, що міністр Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв'язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула.

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