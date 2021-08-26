В результате двух предыдущих взрывов пострадали более 150 человек и погибли ориентировочно 40. Также есть жертвы среди военных США.
К тем Количество погибших американцев в результате взрывов в Кабуле возросло до 12
В Кабуле новые взрывы, – СМИ
Сообщают о новых взрывах в окрестностях города,
– пишет издание.
В твиттере TRT World Now сообщили, что еще один взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле. Сейчас больше нет никаких деталей о последствиях взрывов.
Также местное издание сообщило о пятом взрыве.
В Кабуле продолжаются взрывы: смотрите видео с места событий
Кстати, 26 августа в Минобороны Великобритании сообщили – теракт в аэропорту Кабула могут совершить уже в ближайшие часы. Именно поэтому посольства США, Австралии и Великобритании обратились к своим гражданам и призвали их из-за угрозы теракта не прибывать на территорию аэропорта.
Коротко о взрывах возле аэропорта Кабула
- 26 августа возле аэропорта Кабула прогремел взрыв. Предварительно известно, что все случилось из-за действий террориста-смертника. В результате взрыва, по предварительной информации, пострадали 15 человек и несколько американских военных.
- Впоследствии произошел еще один взрыв. Предварительно известно, что он случился из-за подрыва автомобиля.
- По информации СМИ, теракты унесли более 40 жизней. Согласно словам очевидцев, – есть по меньшей мере 150 раненых, которых доставили в больницы.
- Погибли также по меньшей мере 12 американских военных. Из-за взрыва также погибла 5-летняя девочка.