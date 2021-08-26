Внаслідок двох попередніх вибухів постраждали понад 150 людей та загинули орієнтовно 40. Також є жертви серед військових США.

До теми Кількість загиблих американців внаслідок вибухів у Кабулі зросла до 12

У Кабулі нові вибухи, – ЗМІ

Повідомляють про нові вибухи в околицях міста,

– пише видання.

У твітері TRT World Now повідомили, що ще один вибух стався в столиці Афганістану Кабулі. Наразі більше немає ніяких деталей про наслідки вибухів.

Також місцеве видання повідомило про п'ятий вибух.

У Кабулі продовжуються вибухи: дивіться відео з місця подій

До речі, 26 серпня у Міноборони Британії повідомили – теракт в аеропорту Кабула можуть скоїти вже у найближчі години. Саме тому посольства США, Австралії та Великої Британії звернулися до своїх громадян та закликали їх через загрозу теракту не прибувати на територію летовища.

Коротко про вибухи біля аеропорту Кабула