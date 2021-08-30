Про це повідомив спецпредставник президента Росії Замір Кабулов. За його словами, Кремль прагне підтримувати хороші стосунки з будь-якою владою в Афганістані.

Важливо Росія вже налагодила контакти з "новою владою" Афганістану й заявляє про стабілізацію ситуації

Кабулов розповів, що у столиці Афганістану місті Кабул активно працює російське посольство.

Такі зв'язку у нас налагоджені давно, і ми будемо їх налагоджувати. Нам потрібно підтримувати нормальні відносини з будь-якою владою в Афганістані,

– заявив він.

Він зазначив, що у Москви є стурбованості щодо військово-політичної обстановки в країні. На його думку, треба враховувати специфіку, культурні та релігійні особливості афганського народу. Водночас станом на кінець серпня "Талібан" залишається забороненим у Росії угрупуванням.

Зверніть увагу! Раніше видання Daily Mail повідомило, що Китай, Росія, Пакистан та Туреччина мають намір офіційно визнати панування талібів в Афганістані.

Нещодавно турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина готова до співпраці з терористами "Талібану". Президент мотивує таке рішення бажанням забезпечити добробут турецьким родинам, які проживають в Афганістані.