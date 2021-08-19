Ердоган наголосив: він – "відкритий до співпраці" з талібами заради миру в Афганістані та захисту національних інтересів Туреччини. Окрім того, турецький президент зауважив, що наразі заяви талібів є помірними.
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Таліби говорять одне, а роблять інше
- Після захоплення Афганістану таліби обіцяли поважати права місцевих жительок.
- Водночас згодом у провінції Тахар застрелили жінку лише за те, що вона вийшла на вулицю без паранджі. Такий вчинок загиблої бойовики назвали начебто порушенням законів ісламу.
- Також таліби забили до смерті багатодітну матір, яка не мала, чим нагодувати гурт терористів. Розправа відбулася на очах у маленьких дітей.
- Бойовики також наказали старійшинам підготувати списки незаміжніх жінок та вдів. Їх насильно видаватимуть заміж за терористів.
"Талібан" пропонує "Аль-Каїді" повернутися
ЗМІ повідомили, що таліби вже запропонували терористам "Аль-Каїди" повернутися на територію Афганістану. Разом вони хочуть створити "колиску джихаду".
Бойовики "Аль-Каїди" – міжнародної терористичної суннітської джихадистської організації – винні у наймасштабнішому теракті за історію людства: трагедії 11 вересня 2001 року. Тоді загинули приблизно 3 тисячі людей.
Захоплення Афганістану: головне
- Терористи "Талібану" активізувалися влітку 2021 року. Це сталося невдовзі після того, як президент США Джо Байден ухвалив рішення вивести американські війська з території Афганістану.
- Станом на 15 серпня бойовики повідомили, що контролюють усю територію країни. Того ж дня експрезидент Ашраф Гані зрікся влади та разом з найближчим оточенням втік з Афганістану. Наразі він перебуває в ОАЕ.
- Свої дії політик пояснив бажанням не допустити кровопролиття у Кабулі – афганській столиці, де мешкають 6 мільйонів людей. ЗМІ повідомляли, що з собою президент-втікач "евакуйовував" стільки готівки, що її довелося везти спеціальними автомобілями. Водночас Гані спростував цю інформацію.
- Віцепрезидент Афганістану Аммрулла Салех оголосив себе новим главою державою. Він закликав людей боротися. Салех звернувся до світових лідерів з проханням підтримати його країну.