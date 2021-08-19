Ердоган наголосив: він – "відкритий до співпраці" з талібами заради миру в Афганістані та захисту національних інтересів Туреччини. Окрім того, турецький президент зауважив, що наразі заяви талібів є помірними.

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Таліби говорять одне, а роблять інше

Після захоплення Афганістану таліби обіцяли поважати права місцевих жительок.

Водночас згодом у провінції Тахар застрелили жінку лише за те, що вона вийшла на вулицю без паранджі. Такий вчинок загиблої бойовики назвали начебто порушенням законів ісламу.

Також таліби забили до смерті багатодітну матір, яка не мала, чим нагодувати гурт терористів. Розправа відбулася на очах у маленьких дітей.

Бойовики також наказали старійшинам підготувати списки незаміжніх жінок та вдів. Їх насильно видаватимуть заміж за терористів.

Зауважте! Під час протестів проти "Талібану" бойовики відкрили вогонь по людях. Загинули щонайменше 3 людей.

"Талібан" пропонує "Аль-Каїді" повернутися

ЗМІ повідомили, що таліби вже запропонували терористам "Аль-Каїди" повернутися на територію Афганістану. Разом вони хочуть створити "колиску джихаду".

Бойовики "Аль-Каїди" – міжнародної терористичної суннітської джихадистської організації – винні у наймасштабнішому теракті за історію людства: трагедії 11 вересня 2001 року. Тоді загинули приблизно 3 тисячі людей.

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