Соответствующее заявление сделал спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф во время открытого заседания в воскресенье, 23 мая.
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МАГАТЭ не имеет права получать доступ к записям камер и другой информации AEOI из-за истечения срока соглашения,
– сказал он.
Согласно договору, доступ Международного агентства по атомной энергии к камерам ядерных установок Ирана завершился 22 мая.
Санкции США против Ирана: коротко
- В 2018 году 45-й президента США Дональд Трамп вывел свою страну из переговоров по ядерной программе Ирана и ввел санкции против исламской страны.
- В ответ на это Иран превысил лимит обогащенного урана и нарушил ядерное соглашение. Его подписали Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция.
- В 2021 году новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать санкции против Ирана, которые ввел его предшественник Дональд Трамп.
Что известно о СВПД
В 2015 году Иран и 6 международных партнеров подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе. Документ предусматривает постепенное снятие с Ирана санкций, если Тегеран будет сокращать ядерную программу.
В 2018 году США вышли из плана мотивируя это тем, что Иран своих обязательств не выполняет. В то же время Тегеран также отказался выполнять положения плана. На данный момент продолжаются переговоры по восстановлению СВПД.