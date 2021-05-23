Соответствующее заявление сделал спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф во время открытого заседания в воскресенье, 23 мая.

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МАГАТЭ не имеет права получать доступ к записям камер и другой информации AEOI из-за истечения срока соглашения,

– сказал он.

Согласно договору, доступ Международного агентства по атомной энергии к камерам ядерных установок Ирана завершился 22 мая.

Обратите внимание! Иран отказывается выполнять свои обязательства по ядерному соглашению из-за санкций, которые ввели США.

Санкции США против Ирана: коротко

В 2018 году 45-й президента США Дональд Трамп вывел свою страну из переговоров по ядерной программе Ирана и ввел санкции против исламской страны.

В ответ на это Иран превысил лимит обогащенного урана и нарушил ядерное соглашение. Его подписали Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция.

В 2021 году новоизбранный президент США Джо Байден заявил, что не будет снимать санкции против Ирана, которые ввел его предшественник Дональд Трамп.