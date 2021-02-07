Президент США Джо Байден не будет снимать санкции против Ирана, которые ввел его предшественник Дональд Трамп. Это должно подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Тегерана.

Чтобы обсуждать вопрос санкций, Ирану сначала нужно прекратить обогащение урана. Об этом заявил сам Байден.

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Поэтому американский президент четко сказал, что санкции оставят.

Заметим, ранее Иран заявил, что отказывается от основного обязательства соглашения по объемам обогащенного урана. Страна начала обогащение урана до 20%, это превышает допустимую соглашением норму в 5 раз.

Ядерная сделка между США и Ираном: что известно

США и Иран подписали ядерное соглашение в 2015 году.

В мае 2018 года Трамп отказался от соглашения и возобновил санкции против Ирана.

Экс-президент обвинил Тегеран в несоблюдении договоренностей. Правда, европейские лидеры не согласились с ним.

Байден ранее говорил, что намерен возобновить ядерное соглашение с Ираном, если Тегеран будет строго соблюдать все требования.

Президент Ирана Хасан Рухани призвал США вернуться к ядерному соглашению.

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