Россия и США продлили ядерную сделку на 5 лет: что это значит
Россия и США приняли решение о продлении ядерной сделки. Соответствующими нотами страны должны обменяться 3 февраля.
Источник: МИД России
Договор предусматривает ограничение количества американского и российского стратегического ядерного оружия. Инициатором сделки был новый глава США Джо Байден.
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США и РФ подписали ядерное соглашение еще в 2010 году. Оно предусматривает, что каждая сторона сокращает свое вооружение так, чтобы через 7 лет после вступления договора в силу и в дальнейшем его количество не превышало определенных показателей.
Что предусматривает ядерная сделка
- Документ устанавливает ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений.
- Также он содержит положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации сокращения и ограничения наступательного вооружения.
- Сейчас, согласно соглашению, Россия имеет 700 носителей и ядерных боеголовок, США – 1550. Договоренность действовала до февраля 2021 года.
Добавим, что в мире вступил в силу договор о запрещении ядерного оружия. Произошло это 22 января 2021 года. В октябре 2020 года договор ратифицировали 50 стран. Это автоматически запустило 90-дневный период для вступления его в силу.
В то же время договор не поддержали 9 стран с ядерным вооружением. В частности, это:
- США,
- Япония,
- Россия,
- Великобритания,
- Франция,
- Индия,
- Пакистан,
- Китай,
- Северная Корея.
Согласно договору, все его подписанты обязаны никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не покупать и не владеть ядерными запасами и другими ядерными взрывными устройствами.
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