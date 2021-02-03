Россия и США приняли решение о продлении ядерной сделки. Соответствующими нотами страны должны обменяться 3 февраля.

Источник: МИД России

Договор предусматривает ограничение количества американского и российского стратегического ядерного оружия. Инициатором сделки был новый глава США Джо Байден.

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США и РФ подписали ядерное соглашение еще в 2010 году. Оно предусматривает, что каждая сторона сокращает свое вооружение так, чтобы через 7 лет после вступления договора в силу и в дальнейшем его количество не превышало определенных показателей.

Что предусматривает ядерная сделка

Документ устанавливает ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений.

Также он содержит положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации сокращения и ограничения наступательного вооружения.

Сейчас, согласно соглашению, Россия имеет 700 носителей и ядерных боеголовок, США – 1550. Договоренность действовала до февраля 2021 года.

Обратите внимание! Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора. В то же время Россия якобы не отрицала эту возможность.

Добавим, что в мире вступил в силу договор о запрещении ядерного оружия. Произошло это 22 января 2021 года. В октябре 2020 года договор ратифицировали 50 стран. Это автоматически запустило 90-дневный период для вступления его в силу.

В то же время договор не поддержали 9 стран с ядерным вооружением. В частности, это:

США,

Япония,

Россия,

Великобритания,

Франция,

Индия,

Пакистан,

Китай,

Северная Корея.

Согласно договору, все его подписанты обязаны никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не покупать и не владеть ядерными запасами и другими ядерными взрывными устройствами.