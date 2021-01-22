Первый в истории договор о запрете ядерного оружия вступил в силу 22 января 2021 года. Впрочем, к нему не присоединилась ни одна из стран с ядерным вооружением.

В октябре 2020 года договор ратифицировали 50 стран. Это автоматически запустило 90-дневный период для вступления его в силу. Об этом сообщает Associated Press.

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По состоянию на 21 января 2021 года договор ратифицировали в 61 стране. В то же время с 22 января ядерное оружие запрещено международным правом во всех этих странах.

Справка. Договор не поддержали 9 стран с ядерным вооружением. В частности, это: США, Япония, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Китай и Северная Корея.

Что предусматривает договор

Согласно договору, все его подписанты обязаны никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не производить, не приобретать и не владеть ядерными запасами и другими ядерными взрывными устройствами.

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Документ также запрещает передавать и использовать ядерное оружие или ядерные взрывные устройства и требует от сторон продвигать договор в других странах.

Исполнительный директор Международной кампании по запрету ядерного оружия Беатрис Финн отметила, что такой договор является очень важным. По ее мнению, он будет одним из основных правовых инструментов.

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Что известно о договоре: кратко