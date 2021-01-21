В Пакистане провели успешное испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen-III. Запуск осуществили с территории страны в цель в Аравийском море.

Двухступенчатую 19-метровую твердотопливную ракету могут оснащать как ядерной, так и обычной главной частью, весом до тонны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Пакистана.

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По данным ведомства, летные испытания проводились для проверки различных конструктивных и технических параметров системы вооружения. Как рассказали пакистанские эксперты, дальность Shaheen-III составляет 2,750 километров.

Успешное летное испытание с точкой удара в Аравийском море засвидетельствовал генерал Надим Раза, председатель Объединенного комитета начальников штабов,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В 2015 году осуществили первый испытательный пуск ракеты Shaheen-III. Уже через год это публично продемонстрировали на военном параде в Пакистане.

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Президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан поздравили разработчиков с успешным запуском ракеты.

Испытания баллистической ракеты Shaheen-III: смотрите видео