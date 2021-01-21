У Пакистані провели успішне випробування балістичної ракети середнього радіусу дії Shaheen-III. Запуск здійснили з території країни в ціль в Аравійському морі.

Двоступеневу 19-метрову твердопаливну ракету можуть оснащувати як ядерною, так і звичайною головною частиною, вагою до тонни. Про це повідомили у Міністерстві оборони Пакистану.

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За даними відомства, льотні випробування здійснювали для перевірки різних конструктивних й технічних параметрів системи озброєння. Як розповіли пакистанські експерти, дальність Shaheen-III становить 2,750 кілометрів.

Успішне льотне випробування з точкою удару в Аравійському морі засвідчив генерал Надим Раза, голова Об'єднаного комітету начальників штабів,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! У 2015 році здійснили перший випробувальний пуск ракети Shaheen-III. Вже через рік це публічно продемонстрували на військовому параді в Пакистані.

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Президент Пакистану Ариф Алві та прем'єр-міністр Імран Хан привітали розробників з успішним запуском ракети.

Випробування балістичної ракети Shaheen-III: дивіться відео