Обраний президент США Джо Байден 20 січня офіційно вступає на посаду. Він послідовно висловлює свою підтримку Україні та, за часів президентства Барака Обами, неодноразово здійснював сюди офіційні візити.

Сайт 24 каналу згадує найяскравіші висловлювання Джо Байдена про українців, агресивну політику Росії та боротьбу з корупцією в державі.

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Офіційні візити Байдена до України

Всього, за час перебування на посаді віцепрезидента (2009 – 2017 роки), Джо Байден здійснив декілька офіційних візитів в Україну.

Ще під час відвідин України у липні 2009 року він домовився з тодішнім президентом Віктором Ющенком створити Українсько-Американську Комісію зі стратегічного партнерства. Восени того ж року відбулося перше її засідання.

У квітні 2014 року, після Революції Гідності, політик знову відвідав Київ та висловив підтримку новому уряду України з боку Вашингтона. На інавгурації Петра Порошенка, у червні 2014 року, Байден очолив делегацію США. Відвідав Україну американський лідер і в листопаді того ж року.

У грудні 2015 року політик мав дводенний візит в Україну, під час якого, зокрема, виступив у Верховній Раді, де висловив своє обурення провалом антикорупційної реформи.

16 січня 2017 року відбулася офіційна зустріч Петра Порошенка та Джо Байдена у Києві.

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Про анексію Криму Росією

У квітні 2014 року тоді ще віцепрезидент США Джо Байден після зустрічі з українським прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком у Києві зауважив, що Штати ніколи не визнають анексію Криму:

Жодна країна не має права просто захопити землю іншої держави, тому ми ніколи не визнаємо незаконну окупацію Криму Росією. І світ цього не визнає. Україна є та залишатиметься єдиною країною. США підтримують сильну й об'єднану Україну.

Варто зазначити, що про Крим Байден з того часу згадував неодноразово і його позиція залишається незмінною. Зокрема, у січні 2017 року під час спільної з президентом Петром Порошенком заяви для ЗМІ він сказав наступне:

Разом з нашими партнерами з Євросоюзу і G7 ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжитися, аж доки Росія повністю, наголошую, повністю не виконає свої зобов'язання за мінськими домовленостями. Санкції проти Москви, пов'язані з Кримом, повинні залишатися, поки Росія не поверне Крим Україні.



Джо Байден та Петро Порошенко / Фото пресслужби Президента України

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Про відважність українців

У листопаді 2014 року Байден відвідав Київ та висловив українцям свою підтримку, відзначивши жертовність та мужність тих, хто брав участь у Євромайдані:

Ви – дивовижні люди, український народе. Ви – відважні люди. І ви вкотре показали це всьому світові. Завдяки вашій мужності та вашій жертовності українці перемогли – ви виграли для себе шанс докорінно змінити історію вашої країни на краще, отримати значно краще майбутнє.

Пізніше він окремо виділив внесок у майбутнє України всіх, хто загинув під час Революції Гідності:

Серед вогню та льоду, снайперів на дахах, Небесна Сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів... Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу.

Про "рак корупції" в Україні

У грудні 2015 року Джо Байден виступив у Верховній Раді. Під час промови він розкритикував українських високопосадовців за фактично провалену антикорупційну реформу:

"Українські лідери виявилися нездатними виконати обіцянку демократичній революції. Ми бачили, що реформи запровадили лише для того, щоб відкотити їх назад. Ми бачили, як олігархи, не зацікавлені у змінах, були витіснені з влади, аби повернутися. Реформаторів переслідували, кидали до в'язниці для політичної помсти. І яскраве полум'я надії на нову Україну заглушила всепроникна отрута кумівства, корупції та клептократії... Весь світ стежить за вами. Це – факт. Вони спостерігають за вами, бо їхні надії на ваш успіх, коли ви боретеся як з невблаганною агресією Кремля, так і з раком корупції, вплинуть на них".

Дивіться повне відео промови Джо Байдена:

Тоді ж він зауважив, що через корупцію може страждати й національна безпека України:

Корупція висмоктує ресурси в людей. Вона послаблює економічне зростання і принижує людську гідність. Коли Росія прагне використовувати корупцію як інструмент примусу, реформа – це не просто належне управління, це самозбереження. Це відповідає інтересам національної безпеки країни.

Про "відкриті двері" для членства в ЄС та НАТО

Під час виступу в Давосі у січні 2017 року Байден закликав євроспільноту не закривати для України двері членства в ЄС:

Тримати двері відкритими для членства в європейських та трансатлантичних інститутах для таких країн Європи, де люди, як в Україні, Балтії продовжують прагнути стати частиною грандіозного проєкту Євросоюзу – це інструмент для того, щоб відмовитися від неолібералізму, який так довго панував у їхніх країнах, змусити їх боротися з корупцією, змусити їх рухатися у ХХІ століття.

Про звільнення генпрокурора

У січні 2018 року набуло резонансу відео, де Джо Байден заявляє, що українського генпрокурора Віктора Шокіна звільнили на його вимогу. За словами Байдена, він їздив до Києва 12 – 13 разів і оголосив, що Штати пропонують Україні ще мільярд доларів кредитних гарантій. Натомість Петро Порошенко та Арсеній Яценюк його запевнили, що "вживатимуть кроків щодо генерального прокурора". Але вони, переконаний Байден, цього не зробили:

"Я пішов на пресконференцію і сказав: ми вам не даємо мільярд доларів. Вони мені кажуть: ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярд доларів. Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли".

Відео з заявою Байдена про українського генпрокурора:

Пізніше Дональд Трамп через цю ситуацію звинуватив політика у втручанні в українське правосуддя. Оскільки з Україною Байдена пов'язує і те, що у травні 2014 року його молодший син Гантер став членом Ради директорів української енергетичної компанії Burisma, власник якої фігурував у низці корупційних розслідувань. Гантер Байден контролював юридичні справи фірми та отримував 50 тисяч доларів США щомісяця – на посаді він перебував до квітня 2019 року.

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Про військову допомогу Україні

У серпні 2019 року в опитуванні, проведеному Радою з міжнародних відносин США (CFR) серед кандидатів від Демократичної партії стосовно їх позиції з основних питань міжнародної політики, Байден зазначив, що в разі його обрання Україна стала б пріоритетом міжнародної політики.

Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики. У військовій сфері я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання Збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена.

Про війну на Донбасі

У зазначеному вище опитуванні Байден наголосив і на тому, що волів би підтримати набагато потужнішу роль США в переговорах з Москвою:

"Щоб дипломатія працювала, нам потрібний більший важіль стосовно Москви, і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія платила вищу ціну за війну, що триває в Україні. Наша стратегічна мета – підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України й змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок".

У жовтні 2020 року команда Байдена опублікувала заяву щодо бачення подальших відносин США з Україною, де також йдеться, зокрема, про прагнення сприяти завершенню війни на Донбасі:

Байден домагатиметься завершення конфлікту в Україні й працюватиме з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, на яке вона заслуговує.

Про надання Україні летального озброєння

У привітанні Байдена з нагоди 29-ї річниці Незалежності України йшлося, зокрема, і про те, що, якщо він здобуде перемогу на виборах президента США, то його адміністрація працюватиме над наданням Україні летального озброєння.

Як президент, я проясню Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, зокрема летальне озброєння. Водночас закликаємо Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху.

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