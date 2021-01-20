Новообраний президент США Джо Байден перед від'їздом до Вашингтона на інавгурацію завітав до свого рідного штату Делавер. У центрі Нацгвардії, названому на честь його померлого сина Бо, він виголосив промову, під час якої кілька разів не зміг стримати сліз.

Вперше політик пустив сльозу, коли висловив слова подяки своїй родині, рідним та друзям. Відео виступу Байдена оприлюднили на ютуб-каналі новообраного глави США.

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Сльози Джо Байдена

Це трохи емоційно для мене. Ми пройшли всю мою кар'єру, пройшли через хороші й погані часи, і я хочу подякувати вам за все,

– сказав президент.

Він зазначив, що коли помре, то Делавер буде вписаний не лише у його серце, а й у серця всіх Байденів. На цих словах політик знову заплакав.

Глава США також додав, що особливо пишається тим, що перебуває в місці, яке назвали на честь його сина і втретє за виступ не стримав сліз.

Я шкодую тільки про одне: бо його немає тут, тому що ми повинні були представити його як президента,

– підсумував Байден.

Зверніть увагу! Інавгурація новобраного президента США Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року.

Церемонія інавгурації Байдена: що відомо