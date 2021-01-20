Байден перед инаугурацией произнес эмоциональную речь и не сдержал слез: видео
Новоизбранный президент США Джо Байден перед отъездом в Вашингтон на инаугурацию посетил свой родной штат Делавэр. В центре Нацгвардии, названном в честь его умершего сына Бо, он произнес речь, во время которой несколько раз не смог сдержать слез.
Впервые политик пустил слезу, когда выразил слова благодарности своей семье, родным и друзьям. Видео выступления Байдена обнародовали на ютуб-канале новоизбранного главы США.
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Слезы Джо Байдена
Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все,
– сказал президент.
Он отметил, что когда умрет, то Делавэр будет вписан не только в его сердце, но и в сердца всех Байденов. На этих словах политик снова заплакал.
Глава США также добавил, что особенно гордится тем, что находится в месте, которое назвали в честь его сына и в третий раз за выступление не сдержал слез.
Я сожалею только об одном: потому что его нет здесь, потому что мы должны были представить его как президента,
– подытожил Байден.
Церемония инаугурации Байдена: что известно
- Нынешняя присяга избранных лидеров США будет сокращенной и видоизмененной из-за агрессивных фанатов Трампа, которые угрожают препятствовать проведению церемонии, и пандемии коронавируса.
- На церемонии ожидается около 1000 гостей, включая прессу, членов Конгресса и их семьи.
- Развлекательная программа будет существенно сокращена.
- Инаугурация начнется с национального гимна и обращения в 18:30 по киевскому времени (11:30 по восточному времени США).
- Первой присягу вице-президента составит Камала Гаррис под руководством судьи Верховного Суда Сони Сотомайор.
- Джо Байден принесет присягу на Западном фронте Капитолия, а проводить церемонию будет председатель Верховного суда Джон Робертс. Далее будет инаугурационное выступление.
- На инаугурации не будет 45-го президента США Дональда Трампа.
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