Новоизбранный президент США Джо Байден перед отъездом в Вашингтон на инаугурацию посетил свой родной штат Делавэр. В центре Нацгвардии, названном в честь его умершего сына Бо, он произнес речь, во время которой несколько раз не смог сдержать слез.

Впервые политик пустил слезу, когда выразил слова благодарности своей семье, родным и друзьям. Видео выступления Байдена обнародовали на ютуб-канале новоизбранного главы США.

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Слезы Джо Байдена

Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все,

– сказал президент.

Он отметил, что когда умрет, то Делавэр будет вписан не только в его сердце, но и в сердца всех Байденов. На этих словах политик снова заплакал.

Глава США также добавил, что особенно гордится тем, что находится в месте, которое назвали в честь его сына и в третий раз за выступление не сдержал слез.

Я сожалею только об одном: потому что его нет здесь, потому что мы должны были представить его как президента,

– подытожил Байден.

Обратите внимание! Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в Вашингтоне 20 января 2021 года.

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