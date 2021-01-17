В перший день свого перебування на посаді новообраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує підписати приблизно 12 указів. Вони стосуватимуться зокрема приєднання до Паризької угоди про клімат.

Таку інформацію розповів глава адміністрації Рон Клейн. Про це повідомили на сайті The Economic Times.

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Які плани у Байдена

Перш за все, новообраний президент підпише указ щодо глобального пакту про скорочення викидів вуглецю. Раніше США вийшли з цієї угоди за каденції Дональда Трампа.

Виконавчі укази

Крім цього, Байден планує скасувати суперечливу заборону на поїздки в країни з переважно мусульманською більшістю. Також він підпише накази щодо носіння масок для обличчя обов'язковим:

на території федеральної власності;

під час поїздок між штатами.

Укази стосуватимуться припинення виселень і виплат за студентськими позиками під час пандемії коронавірусу.

Зазначимо! Джо Байден оголосив про свій перший законодавчий пріоритет. Він оголосив про пакет допомоги від коронавірусу на 1,9 трильйона доларів, який містить прямі виплати американцям.

Імміграційний план

Джо Байден також хоче направити в Конгрес масштабний імміграційний план. Він запропонує шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які наразі перебувають у США.

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