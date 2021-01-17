В первый день своего пребывания в должности новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует подписать примерно 12 указов. Они будут касаться в частности присоединения к Парижскому соглашению о климате.

Такую информацию рассказал глава администрации Рон Клейн. Об этом сообщили на сайтеThe Economic Times.

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Какие планы у Байдена

Прежде всего, новоизбранный президент подпишет указ по глобальному пакту о сокращении выбросов углерода. Ранее США вышли из этого соглашения при каденции Дональда Трампа.

Исполнительные указы

Кроме этого, Байден планирует отменить противоречивый запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством. Также он подпишет приказы по ношению масок для лица обязательным:

на территории федеральной собственности;

во время поездок между штатами.

Указы будут касаться прекращения выселений и выплат по студенческим займам во время пандемии коронавируса.

Отметим! Джо Байден объявил о своем первом законодательном приоритете. Он объявил о пакете помощи от коронавируса на 1,9 триллиона долларов, который содержит прямые выплаты американцам.

Иммиграционный план

Джо Байден также хочет направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. Он предложит путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в США.

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