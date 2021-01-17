Обязательное ношение масок и климатическое соглашение: какими будут первые указы Байдена
В первый день своего пребывания в должности новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует подписать примерно 12 указов. Они будут касаться в частности присоединения к Парижскому соглашению о климате.
Такую информацию рассказал глава администрации Рон Клейн. Об этом сообщили на сайтеThe Economic Times.
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Какие планы у Байдена
Прежде всего, новоизбранный президент подпишет указ по глобальному пакту о сокращении выбросов углерода. Ранее США вышли из этого соглашения при каденции Дональда Трампа.
Исполнительные указы
Кроме этого, Байден планирует отменить противоречивый запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством. Также он подпишет приказы по ношению масок для лица обязательным:
- на территории федеральной собственности;
- во время поездок между штатами.
Указы будут касаться прекращения выселений и выплат по студенческим займам во время пандемии коронавируса.
Иммиграционный план
Джо Байден также хочет направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. Он предложит путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в США.
Инаугурация Джо Байдена: когда и где смотреть
- Инаугурацию новоизбранного президента Джо Байдена будут транслировать в прямом эфире на общественном телеканале "UA: Перший" совместно с America House Kyiv.
- Церемония состоится 20 января в 18:15 по киевскому времени.
- Эксперты обсудят инаугурацию и подискутируют относительно избирательной системы США. Свои вопросы можете оставлять здесь.
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