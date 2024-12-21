Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. За попередньою інформацією сапери буцімто знищили бойову частину одного з безпілотників.

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Яка причина повторних вибухів в Казані

Увечері 21 грудня жителі Казані повідомили про повторні вибухи у місті, які відбулися в районі житлового комплексу "Арт-Сіті". Цікавим є те, що він розташовний неподалік будинку в який вранці врізався дрон.

Місцеві почали публікувати в мережі відео з димом після вибуху. За інформацією російських ЗМІ, спери нібито знищили бойову частину БпЛА, який вранці атакував місто.

Повторні вибухи в Казані: дивіться відео (присутня нецензурна лексика)

Наразі невідомо, чому російські сапери вирішили знищувати бойову частину ударного серед житлових будинків. Також судячи з усього, місцевих попередньо не попередили, що на території житлового комплексу буде відбуватися розмінування.