Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка. Він розповів, що росіяни скерували дрони на будинки в Казані, аби захистити завод, який є частиною російського ВПК.

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Чому дрони врізалися у багатоповерхівки в Казані

Коваленко пояснив, що відео, де невідомі БпЛА врізаються у будинки в Казані – наслідки роботи російського РЕБ.

Фактично російський РЕБ працює не на захист, а несе загрозу російським громадянам,

– додав він.

Голова ЦПД розповів, що в Казані працює пороховий завод, який є важливим для виробництва "Іскандерів" та "Калібрів", якими окупанти атакують Україну.

"У той же час російське ППО скерувало невідомі дрони на будинки в Казані, аби захистити цей завод, що є частиною логістики вбивства громадян України", – зазначив Коваленко.

Він також додав, що режим Путіна готовий пожертвувати життями українців та росіян задля "двіжухи" та геноциду.

Нагадаємо, що один з дронів врізався у 37-поверховий будинок в Казані. Водночас у Міноборони країни-агресорки повідомили, що їх силам ППО вдалося перехопити ударні БпЛА.