Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка. Він розповів, що росіяни скерували дрони на будинки в Казані, аби захистити завод, який є частиною російського ВПК.
Дивіться також Обов'язково битимемо і надалі, – Зеленський пообіцяв не припиняти удари по Росії
Чому дрони врізалися у багатоповерхівки в Казані
Коваленко пояснив, що відео, де невідомі БпЛА врізаються у будинки в Казані – наслідки роботи російського РЕБ.
Фактично російський РЕБ працює не на захист, а несе загрозу російським громадянам,
– додав він.
Голова ЦПД розповів, що в Казані працює пороховий завод, який є важливим для виробництва "Іскандерів" та "Калібрів", якими окупанти атакують Україну.
"У той же час російське ППО скерувало невідомі дрони на будинки в Казані, аби захистити цей завод, що є частиною логістики вбивства громадян України", – зазначив Коваленко.
Він також додав, що режим Путіна готовий пожертвувати життями українців та росіян задля "двіжухи" та геноциду.
Нагадаємо, що один з дронів врізався у 37-поверховий будинок в Казані. Водночас у Міноборони країни-агресорки повідомили, що їх силам ППО вдалося перехопити ударні БпЛА.