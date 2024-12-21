Зеленський розповів про завершення розбору уламків та завалів у Києві після ракетної атаки 20 грудня, передає 24 Канал із посиланням на звернення президента.
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Битимемо по Росії дедалі більше українськими ракетами
Також глава держави повідомив, що тривають роботи у Херсоні на місці влучання російських бомб онкодиспансер.
Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей,
– наголосив політик.
Він зауважив, що окупант били і по Харкову, по Нікополю, по Донеччині.
Цей терор загарбники влаштовують свідомо, а потім за нього ще нагороджують "нелюдів з російської авіації". "Але вони точно будуть відповідати – прийде такий час", – пообіцяв президент.
Володимир Зеленський запевнив, що Україна і надалі "завдаватиме ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими".
Президент подякував усім у світі, хто підтримує Україну в цьому, та забезпечує збільшення тиску на Росію за війну.