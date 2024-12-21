Зеленский рассказал о завершении разбора обломков и завалов в Киеве после ракетной атаки 20 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.

Смотрите также Ракетный удар по Киеву: спланированная операция или каприз обиженного Путина

Будем бить по России все больше украинскими ракетами

Также глава государства сообщил, что продолжаются работы в Херсоне на месте попадания российских бомб в онкодиспансер.

Россияне не могли не знать, что это именно медицинское учреждение, и очень ценное для херсонцев. И этот целенаправленный удар является не чем иным, как издевательством над людьми,

– подчеркнул политик.

Зеленский заметил, что оккупанты били и по Харькову, по Никополю, по Донецкой области.

Этот террор захватчики устраивают сознательно, а затем за него еще и награждают извергов из российской авиации. "Но они точно будут отвечать – придет такое время", – пообещал президент.

Владимир Зеленский заверил, что Украина и дальше "будет наносить удары по российским военным объектам – дронами и ракетами, и все больше – украинскими".

Президент поблагодарил всех в мире, кто поддерживает Украину в этом и обеспечивает увеличение давления на Россию за войну.