Воздушные силы сообщили об активности МиГ-31К, носителей ракет Х-47 "Кинжал", однако пусков этих ракет не зафиксировано. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Какие цели переслуживали российские ракеты в Киеве

Все выпущенные ракеты были успешно перехвачены системами ПВО, хотя обломок одной взорвался неподалеку бизнес-центра в центральной части города. Характер атаки, в частности в случае с KN-23, свидетельствует, что целями могли быть не конкретные объекты, а именно город в целом.

Президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции снова прибегал к агрессивной риторике. Среди очередных проявлений его психоза прозвучало предложение ударить "Орешником" по Киеву ради эксперимента. Ракету же пусть попробуют сбить западные системы ПВО.

Владимир Зеленский в ответ назвал Путина "долбо**бом".

Минобороны России заявили, что удар по Киеву был реакцией на удар по российскому военному объекту 18 декабря. ВСУ тогда атаковали производство твердого топлива "Комбинат Каменский" в Ростовской области.

В отличие от предыдущих комбинированных ударов, которые включали баллистические, крылатые ракеты и дроны, на этот раз применили исключительно баллистические ракеты. Это может свидетельствовать о поспешности или отсутствии подготовки к атаке.

Дело в том, что все ракеты выпущенные по Киеву были перехвачены, но боевую часть одной уничтожить не удалось и она взорвалась.

Атаки исключительно ракетами являются неэффективными. Еще 16 мая 2023 враг совершил крупнейшую целенаправленную атаку с целью уничтожения ЗРК Patriot, применив 16 баллистических ракет от ОТРК "Искандер", Х-47 "Кинжал" и с ЗРК С-400, а также крылатые ракеты и дроны. Эту атаку удалось отбить, после чего враг перестал так экспериментировать. Баллистические ракеты против объектов в столице он применяет только во время комбинированных массированных атак.

Несмотря на заявления минобороны РФ о "мести", приказы на военные преступления из Кремля давно стали системной практикой. Поэтому даже психологическое состояние российского диктатора не играет определяющей роли в принятии таких решений.