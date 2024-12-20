Такое заявление озвучил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что говорят в МИД Украины

Россия нанесла удар по Киеву пятью баллистическими ракетами.

Можно сказать, что Путин подтвердил предоставленное ему вчера президентом Украины "почетное звание,

– заявил Тихий.

Он также напомнил, что минувшей ночью российские войска обстреляли не только столицу, но и Херсон, Кривой Рог и другие населенные пункты Украины.

Особенно резонансным стал удар по Киеву, в результате которого серьезно пострадало здание, где расположены несколько иностранных посольств.

"Это абсолютно варварский удар России по дипломатическим учреждениям. Везде в мире это пересечение всех возможных красных линий и международных правил. Россия подтверждает свой статус абсолютного варвара", – добавил он.

Как на атаку реагируют европейские лидеры

Лидеры Европейского Союза решительно осудили утренний российский обстрел Киева, во время которого было повреждено здание с дипломатическими представительствами нескольких стран, в частности Португалии – члена ЕС. Европейские чиновники выразили свои позиции в соцсети X.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что из-за российского удара пострадало здание, где размещены посольства Португалии и других стран.

Пренебрежение Путина к международному праву пробивает новое дно. Выражаю солидарность с Португалией,

– написала она.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, бывший премьер Португалии, также выразил возмущение, отметив, что Россия снова прибегает к атакам, от которых страдают гражданские объекты, а теперь и дипломатические учреждения.

Это неприемлемо. Выражаю солидарность со всеми пострадавшими, в том числе сотрудниками дипмиссий,

– заявил он.

Напомним, 20 декабря Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Враг применил аэробаллистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23.

Ранее 19 декабря Владимир Зеленский отреагировал на циничные заявления российского диктатора Путина на его ежегодной пресс-конференции, назвав его "долб***бом".