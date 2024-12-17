Так, в МИД подчеркнули, что Беларусь является соучастником полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Георгия Тихого.

Смотрите также Принимаем за стендап: в ОП отреагировали на интервью Лукашенко BBC

Реакция МИД на заявление Беларуси о мирных переговорах

МИД Украины с удивлением воспринял заявление заместителя министра иностранных дел Беларуси о том, что его страна якобы претендует на "место за столом мирных переговоров", и более того, – стремится получить некие "гарантии безопасности".

Белорусский режим, вопреки части второй статьи 18 Конституции Республики Беларусь, которая акцентирует на том, что "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", в феврале 2022 года стал соучастником полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину,

– подчеркнул Георгий Тихий.

Заметил, что на сегодня единственным источником реальных угроз безопасности для Беларуси является Россия, которая использовала территорию своего союзника для вооруженной агрессии против Украины.

"Все, на что имеют право претендовать белорусские чиновники, – это справедливое разбирательство в рамках процесса по привлечению агрессора и его приспешников к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины", – отметил спикер МИД Украины.