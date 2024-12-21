Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. Он рассказал, что россияне направили дроны на дома в Казани, чтобы защитить завод, который является частью российского ВПК.

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Почему дроны врезались в многоэтажки в Казани

Коваленко объяснил, что видео, где неизвестные БпЛА врезаются в дома в Казани – последствия работы российского РЭБ.

Фактически российский РЭБ работает не на защиту, а несет угрозу российским гражданам,

– добавил он.

Председатель ЦПД рассказал, что в Казани работает пороховой завод, который является важным для производства "Искандеров" и "Калибров", которыми оккупанты атакуют Украину.

"В то же время российское ПВО направило неизвестные дроны на дома в Казани, чтобы защитить этот завод, что является частью логистики убийства граждан Украины", – отметил Коваленко.

Он также добавил, что режим Путина готов пожертвовать жизнями украинцев и россиян ради "движухи" и геноцида.

Напомним, что один из дронов врезался в 37-этажный дом в Казани. В то же время в Минобороны страны-агрессора сообщили, что их силам ПВО удалось перехватить ударные БпЛА.