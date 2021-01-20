За результатами американських виборів, перемогу здобув демократ Джозеф Байден. Загалом в американській політиці він вже майже 50 років. 20 січня 2021 року він склав присягу на офіційній інавгурації.

Хто такий Джозеф Байден, найцікавіші факти з його біографії та що пов'язує президента США з Україною, розповість сайт 24 каналу.

Цікаво Інавгурація Джо Байдена: фото, відео

Інавгурація Байдена

Під час інавгурації 46-го президента США було близько 1000 гостей (включаючи пресу, членів Конгресу та їхні родини). Така кількість є обмеженою, оскільки пандемія внесла свої правила у підготовку церемонії. Гімн США виконала попзірка Леді Гага.

Байден склав присягу, текст якої незмінний з ХІХ століття. Це лише одне речення:

Я (ім'я) урочисто клянуся (або заявляю), що буду сумлінно виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів й всіма силами підтримувати, охороняти й захищати Конституцію Сполучених Штатів.

Потім Байден виголосив промову, у якій згадав мирну передачу влади й те, що американці – визначна нація, яка пройшла великі випробування, але є ще багато викликів.

Згадав він й про коронавірус, який забрав більше життів, аніж віддали американці за час Другої світової війни. За його словами, зараз, як ніколи, нація потребує єдності.

Варто згадати, що американці лишилися й без традиційного інавгураційного балу. Ситуацію врятує нічне шоу на ТБ, яке вестиме Том Генкс.

Важливо Джо Байден виголосив першу промову

Біографія Джо Байдена: основне

Джозеф Байден народився 20 листопада 1942 року у Скрентоні, штат Пенсільванія, а згодом сім'я переїхала до штату Делавер.

У дитинстві він дуже заїкався, через що з нього насміхалися ровесники. Він наполегливо намагався впоратися з цією мовленнєвою вадою і зрештою йому вдалося це подолати.

Вивчав історію та політичні науки в університеті штату Делавер. Пізніше здобув ступінь доктора юридичних наук в університеті Сірак'юс (Нью-Йорк) та заснував власну адвокатську фірму.



Джо Байден в юності / Фото @VP/Twitter

У 30 років Байден став одним із наймолодших сенаторів у історії США. Штат Делавер у Сенаті він представляв з 1973 по 2009 рік. Буквально за кілька тижнів після того, як він отримав цю посаду, його дружина та 13-місячна донька загинули в автомобільній аварії. Двоє синів – Гантер та Бо (помер у 2015 році від раку мозку) – були травмовані, він присягнув Сенату в їхній лікарняній палаті.

Байден вдруге одружився у 1977 році – з Джилл Трейсі Джекобс, вчителькою англійської мови. Вони мають спільну доньку Ешлі.



Родина Байдена / Фото Joe Biden, Facebook

У 1987 році політик вперше балотувався в президенти. Однак тоді його звинуватили у плагіаті частини промови лідера британської лейбористської партії Ніла Кіннока. Вона включала згадку про родичів, яка, у випадку Байдена, не відповідала дійсності. Тоді ж з'ясувалося, що Байден брехав про те, що був одним із найкращих студентів коледжу та університету – журналісти з'ясували, що він мав погані оцінки. Політик визнав свої помилки і покинув перегони.

Він виступив проти війни в Перській затоці у 1991 році. У 1999-му став автором резолюції Сенату про початок військової операції проти Югославії. Також Байден був прихильником війни в Афганістані та голосував за дозвіл на використання військової сили США в Іраку (2002 рік). Останнє він згодом назвав помилкою.

У 2008 році Байден вдруге балотувався в президенти, але знову зняв свою кандидатуру. Тоді переміг Барак Обама, а сам Джо Байден став віцепрезидентом. Цю посаду він обіймав з 2009 до 2017 року. При цьому у 2014 році Джо Байден входив до списку найменш заможних урядовців США – посів 577 місце з 581.



Байден тричі балотувався в президенти / Фото Getty Images

Третя спроба закінчилася успіхом для Байдена: політик став найстаршим обраним президентом в історії США. Президентський термін він розпочав 21 січня 2021 року у віці 78 років.

У яких штатах виграв Джозеф Байден:

Вермонт – 3 голоси,

Массачусетс – 11 голосів,

Делавер – 3 голоси,

Меріленд – 10 голосів,

Нью-Йорк – 29 голосів,

Нью-Джерсі – 14 голосів,

округ Колумбія – 3 голоси,

Колорадо – 9 голосів,

Іллінойс – 20 голосів,

Коннектикут – 7 голосів,

Нью-Мексико – 5 голосів,

Орегон – 7 голосів,

Каліфорнія – 55 голосів,

Вашингтон – 12 голосів,

Нью-Гемпшир – 4 голоси,

Вірджинія – 13 голосів,

Род-Айленд – 4 голоси,

Міннесота – 10 голосів,

Гаваї – 4 голоси,

Мен – 3 голоси,

Вісконсин – 10 голосів,

Мічиган – 16 голосів.

Джо Байден і Україна

Політик неодноразово відвідував Україну з офіційними візитами, а також – заявляв про свою підтримку.

Так, під час відвідин у липні 2009 року Байден з тодішнім президентом Віктором Ющенком домовилися створити Українсько-Американську Комісію зі стратегічного партнерства. Восени того ж року відбулося перше її засідання.

Після Революції Гідності, у квітні 2014 року, політик знову відвідав Київ та висловив підтримку новому уряду України з боку Вашингтона. На інавгурації Петра Порошенка очолив делегацію США.



Джо Байден та Петро Порошенко / Фото пресслужба Президента України

У грудні 2015 року політик мав дводенний візит в Україну, під час якого, зокрема, виступив у Верховній Раді.

У січні 2018 року викликало резонанс відео, де Джо Байден заявив, що українського генпрокурора (очевидно, Віктора Шокіна) звільнили на його вимогу. Пізніше Дональд Трамп звинуватив політика у втручанні в українське правосуддя.

Політичні позиції Байдена

Новообраного президента США характеризують, як поміркованого демократа. Він критикує низку рішень Дональда Трампа, зокрема у сферах охорони здоров'я та екології, й обіцяє американцям кардинальні зміни.

Головним пріоритетом для себе Байден називає саме охорону здоров'я . Він різко критикував реакцію Трампа на поширення COVID-19, звинувачуючи його у неефективних діях. Підтримує додавання публічного варіанту до Закону про доступну медичну допомогу, але виступає проти "Medicare для всіх" – широкого заходу з єдиним платником, за який виступають деякі його однопартійці, зокрема сенатор Берні Сандерс.

. Він різко критикував реакцію Трампа на поширення COVID-19, звинувачуючи його у неефективних діях. Підтримує додавання публічного варіанту до Закону про доступну медичну допомогу, але виступає проти "Medicare для всіх" – широкого заходу з єдиним платником, за який виступають деякі його однопартійці, зокрема сенатор Берні Сандерс. Виступає за збереження санкцій проти Росії та проти повернення Росії до G7.

та проти повернення Росії до G7. Вважає, що необхідно уже зараз вживати серйозних заходів щодо глобального потепління. Зокрема, хоче досягти безвуглецевого енергетичного сектору в США до 2035 року і повністю зупинити викиди до 2050 року. Його програма включає повторне входження держави до Паризьких кліматичних угод, низку заходів з охорони навколишнього середовища та "зелене" будівництво.

До теми Як результат виборів вплине на відносини США та України

Має намір надати кожному американському місту, де проживає понад 100 тисяч жителів, якісні варіанти громадського транспорту з нульовими викидами. А також – вдосконалити існуючі транзитні та автобусні лінії, покращити інфраструктуру для пішоходів та велосипедистів.

з нульовими викидами. А також – вдосконалити існуючі транзитні та автобусні лінії, покращити інфраструктуру для пішоходів та велосипедистів. Пообіцяв зупинити будівництво прикордонної стіни між США та Мексикою . Проте, на відміну від деяких інших демократів, Байден висловився проти декриміналізації незаконного перетину кордону. "Нам потрібна безпека кордонів, але це – не та безпека кордонів, яка нам потрібна", – зазначив він, посилаючись на рішення Трампа про будівництво стіни.

. Проте, на відміну від деяких інших демократів, Байден висловився проти декриміналізації незаконного перетину кордону. "Нам потрібна безпека кордонів, але це – не та безпека кордонів, яка нам потрібна", – зазначив він, посилаючись на рішення Трампа про будівництво стіни. Підтримує шлях до громадянства іммігрантів без документів та обіцяє захистити людей, яких незаконно привезли до США в дитинстві.

та обіцяє захистити людей, яких незаконно привезли до США в дитинстві. Наголошує на важливості продовження боротьби за рівність ЛГБТ. У липні 2017 року він розкритикував рішення Трампа про заборону трансгендерним людям служити в армії. Також політик засудив владу кількох країн за арешти та дискримінацію осіб нетрадиційної орієнтації.



Джо Байден набрав рекордну кількість голосів в історії США / Фото Joe Biden, Facebook